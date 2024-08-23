Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor

Instagram, profile şarkı ekleme özelliğini duyurdu. Bu yenilik sayesinde profil hesabınıza bir şarkı sabitleyebileceksiniz.Instagram, kullanıcıların profillerini özelleştirmelerine olanak tanıyacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Son olarak bir süredir test sürecinde olan Instagram profile şarkı ekleme yeniliğini devreye aldı.Bu özellik sayesinde profil adresinize bir şarkı sabitleyebileceksiniz.Instagram, profile şarkı ekleme özelliğini açıkladıInstagram, 2000'li yıllarda MSN'deki popüler özellikten esinlenerek kullanıcıların profillerine şarkı eklemelerine olanak tanıyacak. Sosyal medya kullanıcıları artık “profili düzenle” sayfası aracılığıyla platformun müzik kütüphanesinden bir şarkı ekleyebilecek.Eklenen şarkının 30 saniyelik bölümü profilde yer alacak. Şarkı, diğer kullanıcıların da görebilmesi için biyografi bölümünde belirgin şekilde gösterilecek. Ancak şarkıların Instagram profillerinde otomatik olarak oynatılmayacağını belirtelim.Pop yıldızı Sabrina Carpenter, Instagram'ın yeni özelliğini tanıtan isimlerden biri oldu. Carpenter'ın profilinde şu anda yayınlanmamış şarkısı yer alıyor. Taste isimli şarkının özel bir bölümünü profiline yerleştiren ünlü isim, Instagram'ın yeni özelliğini de ön plana çıkarmış oldu.Öte yandan Instagram, ana sayfadaki tasarımı değiştirmek istiyor. Buna göre Kare olan profil ızgarasındaki fotoğraf ve videoların yerini dikey dikdörtgen fotoğraf ve videolar alacak. Bu değişiklik şu anda test aşamasında ve bazı kullanıcılar yeni formatı deneyimlemeye başladı.Uygulamanın yenileneceği açıklandığında bu değişiklik, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Özellikle profil ızgaralarındaki kare formatına göre tasarımlar yapan kullanıcılar, bu yeni düzenlemenin tüm çabalarını boşa çıkarabileceğinden endişe ediyor.