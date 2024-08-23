Instagram'a yeni özellik! Duyanlar çok şaşıracak...

Sosyal medya platformu Instagram, bir yeniliğe daha imza attı.Bir zamanların popüler platformu MySpace'yi andıran Instagram, profile müzik ekleme seçeneğini sundu.Seçilen şarkı, kullanıcı onu kaldırana veya değiştirene kadar profilde yer alacak. Denemek isteyen Instagram kullanıcılar, 'profile müzik nasıl eklenir' sorusuna yanıt arıyor.İşte Instagram profile müzik ekleme adımları...Instagram profilinize müzik eklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:Öncelikle telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın. Ayrıca uygulamanın güncel sürümde olup olmadığını kontrol edin.Alt kısımda yer alan seçeneklerden en sağda bulunan profil simgesine dokunun. Açılan sayfada “düzenle” seçeneği ile ilerleyin ve ardından “profil düzenle” seçeneğine dokunun.Biyografi seçeneğinin altında yer alan “müzik” seçeneğini seçin.Ardından açılan sayfada “profilin için bir şarkı seç” seçeneği ile Instagram'ın geniş müzik kütüphanesinden dilediğiniz müziği seçin. Burada seçtiğiniz müziğin görünmesini istediğiniz süre aralığı belirleyin.Son olarak dilerseniz açıklama kısmına da bir şeyler yazabilirsiniz ardından sağ üst köşede bulunan bitti seçeneği ile işlemi tamamlayın.Bu adımlar ile Instagram profilinize kolaylıkla dilediğiniz müziği ekleyebilirsiniz.