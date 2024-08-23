Apple'dan kullanıcılara yeni düzenleme: iPhone kullanıcıları artık daha özgür!

Apple, Avrupa Birliği (AB) yasaları kapsamında iPhone'ların iOS işletim sistemindeki varsayılan uygulamalarda köklü değişikliklere gidecek.MacRumors'un haberine göre, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ile uyum kapsamında atılan yeni adımlarla beraber AB'deki kullanıcılar artık Safari, Mesajlar, Kamera ve hatta App Store gibi uygulamaları bile kaldırabilecek.Düzenlemeler bununla bitmiyor; bilindiği üzere AB'deki kullanıcılar tarayıcı, posta uygulaması, uygulama marketi ve temassız ödemeler için kullanmak istedikleri varsayılan aplikasyonu değiştirebiliyor. Apple bunu bir adım öteye taşıyarak telefon aramaları, mesajlaşma, şifre yöneticileri, klavyeler, spam filtreleri, navigasyon ve çeviri uygulamalarını da değiştirmeye izin verecek.Bu sayede, örneğin iPhone'un kendi mesajlar özelliğini kullanmak istemeyen bir kullanıcı, WhatsApp gibi bir uygulamayı 'varsayılan mesajlaşma uygulaması' seçebilecek. Ya da Apple Maps yerine Waze gibi bir harita uygulaması tercih edilebilecek.Apple, yaptığı açıklamada bütün bu özelliklerin iOS 18 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulmaya başlayacağını belirtirken varsayılan ayarlamanın nasıl çalışacağı konusunda henüz bilgi vermedi.Ayarlanabilecek çok sayıda yeni varsayılan uygulama olduğu için ayarlar bölümüne yeni bir 'Varsayılan Uygulamalar' seçeneği eklenecek. Bu bölüm, kolay yönetim için her kullanıcıya sunulan tüm varsayılanları listeleyecek.