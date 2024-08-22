Yenilenmiş telefonlarda yeni dönem: Kayıt zorunluluğu var

Türkiye'de yenilenmiş telefon ve diğer elektronik ürünlerin satışı hızla artarken, sektörde düzenlemeler de gündemde.Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün satışlarında tüketici mağduriyetlerini önlemek ve kayıt dışı işlemleri engellemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi.Tüketicileri korumak ve sektördeki şeffaflığı artırmak amacıyla yenilenmiş ürünlerin kayıt altına alınması zorunlu hale geldi.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin, bakanlıkça oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi şartı getirildi.Getirilen düzenleme, özellikle ikinci el akıllı telefon piyasasında yaşanan güvensizlikleri ortadan kaldırmayı ve kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünleri tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın aynı zamanda çevreye verilen zararları azaltacağı, israfı önleyeceği ve ithalatı düşüreceği belirtildi.2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte yenilenerek satışa sunulabilecek ürünlerin kapsamı genişletilmişti. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de bu kapsama dahil edilmişti.Yeni düzenleme ile birlikte yenileme yetkisi verilen ticari işletmelerin bu yetkilerini başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklandı ve yalnızca yetkin işletmelerin bu hizmeti sunabilmesi sağlandı.Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır.Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor.Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.