Elde uyuşma ve karıncalanma bu hastalığın habercisi olabilir!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr.Aybars Kıvrak önemli bilgiler verdi.Karpal tünel sendromu; median sinirin bası altında kalmasına bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Karpal tünel, elde kemik ve bağlar ile çevrelenen tünel benzeri bir yapıdır. Median sinir bu bölgede basıya maruz kaldığı zaman hastalar el, el bileği hatta ön kolda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük hissederler. Elin anatomik yapısı, hastanın ek hastalıkları ve tekrarlayan el-el bileği hareketleri karpal tünel sendromuna yatkınlık yaratır.Uyuşma veya karıncalanma: En sık semptomlardan birisidir. Elde (özellikle baş parmak, işaret parmağı, orta parmağı) uyuşma veya karıncalanma ve elektrik çarpma hissiyatı görülür.Güçsüzlük: Elde meydana gelen uyuşma veya karıncalanmaya bağlı olarak hastalar tuttukları objeleri düşürebilir. Bunun yanı sıra median sinirin innerve ettiği kasların zayıflamasına bağı olarak da elde güçsüzlük oluşur.Bu belirtiler, median sinirin karpal tünel adı verilen dar bir geçitte sıkışması sonucu ortaya çıkar.Karpal tünel sendromunun pek çok nedeni vardırTekrarlayan hareketler: Klavye ve fare kullanımı, dikiş dikme, boyama gibi tekrarlayan el ve bilek hareketleri.Genetik yatkınlık: Ailede karpal tünel sendromu öyküsü olan kişilerde risk artar.Hamilelik: Gebelik sırasında hormonal değişiklikler nedeniyle karpal tünel sendromu görülme ihtimali artar.Kronik hastalıklar: Diyabet, tiroid bozuklukları ve romatoid artrit gibi durumlar sinir sıkışma ihtimalini artırır.Tanısı Nasıl Konulur ?Fizik muayene ile karpal sendromunun tanısının koyulması mümkündür. Ayrıca EMG gibi testlerle bu tanı desteklenmektedir.Doç.Dr.Aybars Kıvrak,'' Bu hastalığın tedavisi konservatif ve cerrahi tedavi olmak üzere 2′ ye ayrılmaktadır. Konservatif tedavide; ilaç tedavisi, atel uygulaması ve enjeksiyon uygulaması gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Cerrahi tedavide ise sinire baskı yapan dokulara yönelik cerrahi gevşetme yapılmaktadır.''dedi.Karpal tünel sendromundan korunmak için bazı önleyici tedbirler almak gerekir.Ergonomik Çalışma Ortamı: Bilgisayar kullanırken bileklerin düz pozisyonda olmasına dikkat edin. Ergonomik klavye ve fare kullanımı da çok önemlidir.Düzenli Molalar: Uzun süreli tekrarlayan hareketlerden kaçınmak için düzenli aralıklarla mola verin.Egzersiz: El ve bilek kaslarını güçlendiren egzersizler yapmak, sinir sıkışmasını önlemede yardımcı olur.