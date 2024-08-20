Ölümcül hale gelen virüs Avrupa'ya sıçradı: Sinek ısırığıyla bulaşıyor

ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, klinikleri küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan ve ani ateş, şiddetli baş ağrısı ve titremeye neden olan viral bir hastalığa karşı uyarıyor.Amerikan Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre Oropouche virüs hastalığı vakaları, son iki yıldır Güney Amerika ve Karayipler'de artış gösteriyor ve bu yıl ilk kez ölümcül bir hal aldı.Bu yılın haziran ve temmuz aylarında, Avrupa ülkelerinde ise ilk kez 19 Oropouche vakası rapor edildi.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir rapora göre, bu vakaların 12'si İspanya'da, beşi İtalya'da, ikisi Almanya'da görüldü.Geçen cuma günü yayınlanan ECDC tavsiyesi, hamilelerin, haziran ayında ilk teyit edilmiş vakasını bildiren Küba'ya zorunlu olmayan seyahatlerini yeniden gözden geçirmelerini öneriyor.Tavsiye kararında, 1 Ocak ve 1 Ağustos tarihleri arasında Amerika kıtasında 8 binden fazla Oropouche vakasının rapor edildiği belirtildi. Bu sayıya, bu yıl Brezilya'da sağlık problemi olmadığı belirtilen iki kadının ölümü de dahil.Virüsün hamilelik sırasında bulaşması, bir vakada fetüs ölümüne yol açtı. Diğerinde düşükle sonuçlandı.Ayrıca anormal derecede küçük bir kafa ile karakterize bir durum olan mikrosefali ve dört yenidoğan vakası yaşandı.CDC, “Bu, ölümlerin ve Oropouche virüsünün anneden bebeğe bulaşmasının ve bununla ilişkili olumsuz doğum sonuçlarının ilk raporuydu” dedi.Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da Küba ve Brezilya'dan dönen yolculara bu hastalık teşhisi kondu.Eyalet sağlık departmanına göre Florida bu yıl seyahatle ilgili 11 vaka bildirdi. ABD'de ise hiçbir Oropouche vakası bildirilmedi.Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil. CDC, en iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.Amazon havzası bölgesinde endemik olarak görülen virüs, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Panama ve Peru dahil olmak üzere birçok ülkede rapor edildi.Ayrıca 2023'ün sonlarında Güney Amerika'da yeni bölgelerde büyük salgınlara neden oldu.Oropouche virüsü insanlara, öncelikle enfekte olmuş tatarcıkların ısırmasıyla bulaşıyor. Bazı sivrisinekler de virüsü yayabiliyor.Hastalık tipik olarak ani ateşle başlıyor, genellikle şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı ile birlikte görülüyor.Diğer belirti ve semptomlar arasında aşırı ışık hassasiyeti, baş dönmesi, göz ağrısı, bulantı ve kusma veya gövdede başlayıp ekstremitelere yayılan bir döküntü yer alıyor.Semptomlar genellikle bir haftadan kısa sürüyor. Ancak hastaların yüzde 60'ında semptomlar birkaç gün veya hatta haftalar sonra tekrarlayabiliyor.Birçok ülkede, Oropouche bulaştığı bildirilen bölgelerde dang salgınları meydana geliyor.CDC, klinisyenleri Oropouche virüs hastalığı şüphesi olan hastalarda dang virüsü enfeksiyonunu saf dışı bırakmaya çağırıyor.