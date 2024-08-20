Apple'dan yeni güncelleme! Ne zaman yayınlanacak?

Apple, iOS 18'in heyecanıyla birlikte iOS 17 kullanıcılarını da unutmadı. Yeni bir beta sürümü ve yaklaşan iOS 18 lansmanı sürecinde bile Apple, iOS 17.6.2 güncellemesiyle mevcut kullanıcılarına daha stabil ve güvenli bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.Bu küçük ancak önemli güncelleme, büyük yenilikler yerine iPhone kullanıcıları için hata düzeltmeleri, güvenlik yamaları ve performans iyileştirmeleri içerecek.Henüz detaylı bir güncelleme notu yayınlanmamış olsa da iOS 17.6.2'nin özellikle güvenlik konusunda önemli adımlar atacağı düşünülüyor.Apple'ın iOS 18'e geçiş yapmaya başlamasına rağmen, iOS 17 kullanan milyonlarca kullanıcı var. Bu güncelleme, bu kullanıcıların cihazlarını daha güncel ve güvenli tutmak için önemli bir adım.GÜNCELLEME NE ZAMAN YAYINLANACAKiOS 17.6.2 güncellemesinin tam çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, Apple'ın bu tür güncellemeleri genellikle beklenmedik bir şekilde yayınladığı biliniyor.Önümüzdeki günlerde veya haftalarda güncellemeyi cihazlarınıza indirebileceğiniz bir bildirim almanız muhtemel.iOS 18 EYLÜLDE GELİYORApple, geçtiğimiz haftalarda iOS 18 sürümünün herkese açık beta güncellemesini yayınladı. Güncellemenin kararlı sürümü ise eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 modelleri ile birlikte kullanıma sunulacak.