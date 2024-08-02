NASA uyardı! Dünyaya yaklaşıyor
NASA, 2024 NS1 asteroidinin, Dünya'ya 2 milyon km'den daha yakın bir mesafeden geçeceğini duyurdu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.
NASA, yakın zamanda bir uyarı daha yaparak Dünya'ya yaklaşan 46 metrelik bir göktaşının tespit edildiğini açıkladı.
DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK
NASA, 46 metrelik 2024 NS1 asteroidinin 2 Ağustos'ta saatte 27 bin 274 km hızla Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçeceğini açıkladı.
Apollo asteroitleri grubuna ait olan 2024 NS1, Dünya'nın yörüngesinden geçerken potansiyel bir tehlike oluşturmasa da NASA bu devasa uzay taşını yakından takip ediyor.
Bu gruptaki cisimler, Güneş etrafındaki yörüngeleri Dünya'nın yörüngesinden daha büyük olan, ancak Dünya'nın yörüngesini geçebilen asteroitlerden oluşuyor.
2024 NS1, Dünya'ya potansiyel olarak tehlikeli olmayan bir mesafeden, ortalama 2 milyon kilometreden geçecek.
NASA, asteroidin yörüngesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını sürekli olarak izlediklerini söylüyor.