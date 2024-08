Çocuk parkında ölüme davetiye! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Korkuyoruz

CHP’li Çukurova Belediyesine bağlı Toroslar Mahallesindeki Çınarlı Çocuk ve Dinlenme Parkı’nın durumu içler acısı. Görenlerin “Bu kadar da olmaz” dediği parkta kırılan oturma bankları demir borularla tutturulurken, salıncaklar kırılmış, oyuncaklar paslanmış durumda. Adeta ölüme davetiye çıkaran parka isyan eden vatandaşlar, "Parkın her yeri kırık dökük. Ayrıca akşamları parkımız uyuşturucu içenlerin yuvası olmuş durumda. Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Belediyenin parkımızı yenilemesini istiyoruz" diyor.

Adana'nın Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78036 sokakta oturan vatandaşlar 'Çınarlı Çocuk ve Dinlenme Parkı'nın bakımsızlığından şikayetçi. Parkın durumu utanç verici boyutlara ulaşmış durumda. Kırılmış salıncakların, paslanmış oyuncakların ve yabani otlar içinde unutulmuş parkın görüntüsü içler acısı. Kaderine terk edilmiş bir görüntü oluşturan parkta oturma bankları ise 'Yok artık' dedirtiyor. Kırılan oturma banklarını yenilemeyen CHP'li Çukurova Belediyesi, çözüm olarak tahtaları demir borularla tutturmaya çalışması 'Pes' dedirtiyor.Engelliler için parka giriş ve çıkış yolu bulunmaması da engeller için adeta bir eziyete dönüşüyor. Vatandaşlar, 'Gerçekten çok acı bir görüntü. Parkın her yeri kırık dökük. Ayrıca akşamları parkımız uyuşturucu içenlerin yuvası olmuş durumda. Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Belediyenin parkımızı yenilemesini istiyoruz' dediler.Evlerine yakın başka park bulunmadığı için çocuklarına 'kırık-dökük' parka korku içinde getirmek zorunda kaldığını ifade eden ev hanımı Feride Türe (41), 'Çocuklarımızın güvenle oynayabilecekleri, spor yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri temiz ve bakımlı park istiyoruz. Banklara oturamıyoruz. Her an başımıza yıkılacakmış gibi duruyor.Çocuklaımızı salıncaklara bindiremiyoruz çünkü kırık. Temizlik zaten yok. Otlar almış başını gitmiş. Aydınlatma lambaları yanmıyor. Belediye başkanın parkımıza neden önem vermediğinin en önemli göstergesi de parkın levhasında halen eski başkanın adının bulunması. Adana'nın en güzel ilçesine bu park yakışmıyor. Kapalı olması gereken su boruları ve elektrik kabloları açık durumda tehlike saçıyor' diye konuştu.Dinlenmek ve güneşten korunmak için parka tekerlekli sandalyeyle gelen engelli Mehmet Çakır da (54) engellilerin için giriş-çıkış yapılmasından şikayetçi.Çevredeki vatandaşların tekerlekli sandalyesini taşıması sonucu parka giriş ve çıkış yapan Çakır, 'Bir park yapıyorsunuz ama engellileri unutuyorsun. Bu gerçekten çok kötü. Unutulmasın herkes bir engelli adayıdır. Belediye hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmemesi gerekir' şeklinde konuştu.