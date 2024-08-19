WhatsApp'a yeni özellik: Bilinmeyen numaralardan...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Şirket, Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir detaya göre, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelleme özelliği geliştiriyor.Yeni özellikle birlikte WhatsApp, belirli bir hacmi aşan ve bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek.Böylelikle spam ve istenmeyen mesajlar hem kullanıcıları rahatsız edemeyecek, hem de uygulamayı zorlayarak cihaz performansını olumsuz etkileyemeyecek.Bilinmeyen mesajları engelleme özelliği, uygulamanın işlemesi gereken veri miktarını da önemli ölçüde azaltacak.