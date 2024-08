AK Partili Kırkpınar'dan CHP'ye 'uçak' çıkışı! İşi gücü bırakıp onları saymışlar

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Karşıyaka Yamanlar Dağındaki orman yangınına müdahale için yeterli uçak ve helikopter gelmediğini iddia eden CHP’lilere yönelik yaptığı açıklamada “CHP her zamanki CHP... İşlerini doğru düzgün yapamayınca çamur atmaya başlıyorlar” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'Yangın söndürmede hava araçları yetersiz kaldı' açıklamasına tepki göstererek, CHP'li Belediye Başkanının işi gücü bırakıp gelen hava araçlarını saydığını söyledi.Kırkpınar, devletin tüm kurum ve kuruşlarının bütün imkânları ile yangına müdahale ettiğini vurgulayarak, "Koskoca belediye başkanı işini gücünü bırakmış da havadaki uçakları, helikopterleri mi sayıyor? Devletin bakanı ve yetkililer resmi olarak açıklamalar yapıyorlar. Önce uçak helikopter yok dediniz şimdi sayıya mı itiraz ediyorsunuz. Sn. Tugay çocukluk yıllarından kalma bir uçak-helikopter anısını hatırlamış olmalı ki havadaki uçak ve helikopterleri saymış. Gerçi onu da doğru bir şekilde yapamamış. Biz doğru olduğumuz için sizin yanlışlarınız bizim doğrularımızı götürmez" ifadelerini kullandı.CHP'nin her zaman olduğunu gibi işini yapmayınca çamur attığına vurgu yapan Kırkpınar, "Biz ülkemiz ve İzmir bu felaketten daha az nasıl zarar görür onun derdindeyken, bunlar sağa sola çamur atmaya kalkıyorlar. Gelin devlet millet el ele yaralarımızı birlikte saralım, böyle günler bir ve beraber olmak zamanıdır dedikçe, kendi beceriksizliklerini kapatmak için uçak sayısının yetersiz olduğunu iddia ediyorlar. CHP'de her şey değişir ama zihniyet asla değişmez" dedi.CHP'nin yerli ve milli olan her şeye, herkese karşı olduğunu dile getiren Kırkpınar, "Milletvekillerimiz olan Sn. Alpay Özalan'a ve Sn. Eyyüp Kadir İnan'a o kadar laf ettiniz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere ülkenin üniter yapısını yok etmeye çalışanlara ve kandilin uzantılarına tek bir cümle edemediniz. Bu mu? sizin siyasetçiliğiniz. Bu mu sizin bilgeliğiniz? Siyasi anlayışınız bunu mu gerektiriyor? Hangi kodlarla hareket ediyorsunuz? Nereden emir alıyorsunuz? Sizin varlığınız kandile cesaret veriyor. Biraz yerli biraz da milli olmayı becerdiğiniz gün inanın ki hiçbir sorun kalmayacak ve sizlerde muhalefet görevi görmeye başlayacaksınız" diye konuştu.