Instagram'dan Türkiye açıklaması: 'Yetkililerle diyalog halindeyiz'

Meta, Instagram'ın yeniden açılması ile ilgili memnuniyet duyduklarını ve yetkililerle diyalog halinde olup, ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceklerini söyledi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi.Yapılan açıklamada, Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle böyle bir karar alındığını duyuruldu. Instagram cumartesi akşamı yeniden erişime açılırken, şirketin artık Türkiye'nin kurallarına uyacağı ve taleplerinin karşılanacağı belirtildi.Meta Sözcüsü konuyla ilgili Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, Instagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Yetkililerle diyalog halindeyiz ve ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz.Sözcü, bunun kurumun 'Tehlikeli Örgütler Ve Kişiler Politikası'nı ihlal eden içeriğin kaldırılmasını ve gerektiğinde haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin uygulanmasını da içerdiğini belirtti.