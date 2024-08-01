  • USD: 33,08 - 33,14
  • EURO: 35,81 - 35,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı

Diyarbakır’da halay çekerek terör propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi yakalandı.

‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı
Ekleme: 1.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 1.08.2024 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da, terör örgütüne moral ve motivasyon vermek amacı ile yapılan çağrıya uyarak sözde 'gerillla' sloganlarıyla halay çekenlere yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör propagandası yaptıkları tespit edilenleri yakalamak amacıyla Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde operasyon yaptı.

Güvenlik güçleri tarafından bugün Dicle İlçesinde 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda, örgüt propagandası yapan 5 kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yakalan 5 kişinin evinde yapılan aralada ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal bulundu. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.