‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütüne moral ve motivasyon vermek amacı ile yapılan çağrıya uyarak sözde 'gerillla' sloganlarıyla halay çekenlere yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör propagandası yaptıkları tespit edilenleri yakalamak amacıyla Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde operasyon yaptı.Güvenlik güçleri tarafından bugün Dicle İlçesinde 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda, örgüt propagandası yapan 5 kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.Operasyonda yakalan 5 kişinin evinde yapılan aralada ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal bulundu. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.