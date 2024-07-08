Ömer Çelik'tne sert tepki! Merih'e verilen ceza kabul edilemez: PKK'ya sessiz kalıyorlar!

Çelik'in açıklamalarından satır başları:Sol partilerin yükseldiği yerler var ama alttan alta maalesef Avrupa'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Avrupa demokrasilerinin geleceği açısından önemli bir konu.Sel ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkatsizliklerle üzücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple piknik alanlarında çok dikkatli olunmalı.Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edilemez. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi. Söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.En önemli meselemiz Gazze'deki olaylar. Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yok.Normalleşme konusu tüm dünyada da gündem oldu. Tutumumuzu sürdürüyoruz. Suriye toprak bütünlüğünden yanayız. Milli birliğine karşı tutum içinde olunmasını hoş görmeyiz. Biz Cenevre ve Astana sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Oradaki varlığımız Suriye toprak bütünlüğüne karşı değil teröristan kurdurulmasına karşıdır. Hem tehdit bertaraf edildi hem Suriye milli iradesine karşı irademiz ortaya konuldu. Biz bize güvenen kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Normalleşmeyi ifade ettikten sonra Kayseri ve Suriye kuzeyindeki olaylar provokatörlerin iş başında olduğunu göstermekte. Bunlara gereken cevap verildi. Bayrağımıza saygısızlık yapanların özür dilemesi MİT ve silahlı kuvvetlerimizin çalışması ile sağlandı.Seçim dönemi kapandı. Bu tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Muhalefetin bunu getirmesi kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük. Erken seçim tartışmalarının muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Etrafımızda yeni gelişmeler olurken bu tartışmalar gereksiz. Toplumun her kesimi planını buna göre yapmalıEMEKLİLERE ZAM HAZIRLIĞIŞimdi emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek. Karar verilmiş değil. Fakat bir karar verilmediği için şu zamana yetişir, yetişmez diyemeyiz. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.