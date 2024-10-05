Kurtulmuş tarih verdi! Meclis İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hakan Çelik ile Hafta Sonu’na konuk oluyor.Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik.Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor.Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak.Şu anda bize Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen iki değerli bakanın İçişleri ve Milli Savunma Bakanı'nın, Meclis'i bilgilendirmesi konusundaki talebi var. Bu talebi yerine getireceğiz ve salı günü 8 Ekim'de Meclis oturumuna başladığında bu konuyu gündeme alacak. Gündeme alınınca çok büyük ihtimalle partiler bu konunun kapalı bir oturum halinde yapılmasını arzu edecekler. Bu konuda verilecek olan herhangi bir gurup önerisi de parlamentoda oylanarak kabul edilir.