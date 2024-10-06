İsrail, Gazze'de cami vurdu: 18 can kaybı

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürüyor.Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Balah şehrinde bulunan bir camiye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan camide yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı belirtilirken, İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırının “Daha önce 'Şüheda El Aksa Camii’ olarak hizmet veren bir Hamas komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını” iddia etti.