Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 41 bin 825'e yükseldi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te işgal etmeye başladığı Gazze'de sokakları adeta kanla yıkadı.Yaklaşık bir yıldır süren saldırılarda binlerce masum sivil, feci şekilde katleledildi.Her geçen gün şiddetlenen saldırılardan kaçan Müslümanlar, sığındıkları hastane ve mülteci kamplarında da hedef alınmaya devam ediyor.Filistin topraklarının her karışını işgal eden İsrail askerleri, hayatta kalan ve göçebe olarak yaşamaya zorlanan Müslümanlara yönelik zulmünü ise sürdürüyor.Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri taciz ve darbederek ibadethanelerden uzaklaştıran İsrail askerleri, Müslümanların ibadet ettiği camileri türlü bahanelerle kaparak, girişleri yasaklıyor.İsrail askerlerinin şiddetinden kaçarak okul ve mülteci kamplarına sığınan Filistinliler, gece boyu süren saldırılar ile can korkusu yaşıyor.Son 24 saat içinde 3 ayrı saldırı düzenleyen İsrail ordusunun hedefi, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentinin batısındaki Ahmed el-Kürd Okulu'na hava saldırısı düzenledi.Saldırıda birçok kişi ağır şekilde yaralanırken, 10 yaşından küçük olduğu belirtilen bir çocuğun öldüğü öğrenildi.Gece boyunca saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Beyt Hanun'a düzenlediği hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.Yaralanan onlarca kişi ise çevredeki sağlık çadırlarına yönlendirildi.Hain ordunun bir sonraki hedefi ise, Nusayrat Mülteci Kampı oldu.İsrail hücum botları, helikopterleri ve askeri araçlarından yoğun silah atışlarının yapıldığı Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir evde saklanan 6 kişi can verdi.Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan katliam bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, düzenlenen 3 saldırıda toplam 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 825’e, yaralıların sayısının 96 bin 910’a yükseldiği kaydedildi.