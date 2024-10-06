Meteoroloji'den haftalık hava durumu! İstanbul, Edirne, Kırklareli... ' 'Kuvvetli geliyor'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edildi. Pazartesi günü İstanbul ve çevresinde şiddetli yağışlar beklendiği gözlemlendi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 22°C
Az bulutlu
KARS 4°C, 19°C
Az bulutlu
MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu
VAN 7°C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük haritada Pazartesi günü İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve bir çok ilde yağış beklendiği gözlemlendi.