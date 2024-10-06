Meteoroloji'den haftalık hava durumu! İstanbul, Edirne, Kırklareli... ' 'Kuvvetli geliyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.:Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 19°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 19°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 17°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 20°C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 11°C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 18°C, 31°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 19°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 21°C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 22°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 29°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 10°C, 30°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 11°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKONYA 12°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 15°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 10°C, 28°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 20°C, 26°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 13°C, 31°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT 11°C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON 18°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 3°C, 22°CAz bulutluKARS 4°C, 19°CAz bulutluMALATYA 12°C, 27°CAz bulutluVAN 7°C, 21°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 32°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 17°C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük haritada Pazartesi günü İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve bir çok ilde yağış beklendiği gözlemlendi.