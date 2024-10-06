İstanbul'da asayiş denetimi

İstanbul'da hafta sonunu vatandaşların huzur içerisinde geçirmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimi yapıldı.Kent genelinde gerçekleşen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip katılırken, özel harekat polisi de denetimlere destek verdi.Ümraniye, Yamanevler Mahallesi'nde gerçekleşen denetimde araçlar tek tek durdurularak arandı. Sürücüler alkol kontrolünden geçirilirken, şüpheli görülen kişilere ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.Trafiğe çıkması uygun olmayan araçlar bağlandı, kurallara uymayan sürücülere ise ceza uygulandı. Denetimler sabah saatlerine kadar sürdü.