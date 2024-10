Bakan Kurum sanayi esnafıyla buluştu: 1,5 milyon TL'lik destek açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat’tan bu yana Kahramanmaraş’ın ihyası adına hep birlikte mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Sorumluluk sahibi herkesten ricamızdır. Bir an önce herkes deprem bölgesiyle ilgili hesapları bir kenara bırakmalıdır. Siyasi hırslarını rafa kaldırmalıdır. Nasıl 6 Şubat’ta bir ve beraber olduysak, şimdi de vakit, deprem bölgesini ayağa kaldırma vaktidir” dedi.

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, esnafın talebi doğrultusunda sanayi sitesindeki iş yerlerinin yerinde dönüşümünde destek miktarının 100 metrekarelik bir dükkan için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi olarak yükselttiklerini açıkladı.Bakan Kurum, “Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Kahramanmaraş Karma Sanayi Sitesi'nin oluşturduğu istihdamla şehrimiz için çok önemli bir site olduğundan bahsediyorlar. Yeni dükkan maliyetinin ortalama 1,5-2 milyon TL civarında olduğu ve bu maliyet karşısında 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verildiğini ve bunun da yeterli olmadığını söylüyorlar. Bakanlığımız bu konuda 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi desteğini inşallah burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte esnafımıza verecek” dedi.Bu desteğin 100 metrekarelik bir iş yeri için geçerli olacağını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: 'Kooperatifimizle birlikte talep eden vatandaşlarımızla projelerini, metrekarelerini çalışacağız. Bu kapsamda 100 metrekare dükkan için konuşuyoruz bunu. *100 metrekare dükkanın da maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL civarında olacağını düşündüğümüzde 750'si hibe, 750'si Bakanlığımızın yine kredi imkanlarıyla yapılmış olacak.* Ödeme takvimini de yayacağız. İsteyen imkanı varsa peşin öder isteyen vadeli öder. Sizden gelen talepleri alacağız. O talepler çerçevesinde projelendireceğiz. Sonra da *etap etap projemize başlayacağız.* İstiyoruz ki sanayi sitemiz istihdama ve üretime katma değer sağlasın. İş yerleri daha sağlam olsun. Esnafımız daha güvenli bir alanda çalışsın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.' Bakan Kurum bu süreçte esnafa kira ve taşınma yardımlarının da ödeneceğinin altını çizdi.Göreve yeninden geldiği 3 aylık sürede üçüncü kez Kahramanmaraş'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Bulvarı'ndaki Emlak Konut Yerinde Dönüşüm Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Burada basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 20 bin 764 yeni konut ve iş yerini teslim ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, Merkez, Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 25 bin 772 konut ve iş yerinin inşasının devam ettiğini, yılsonuna kadar 11 bin 501 yeni konutun daha teslim edileceğini açıkladı.Kahramanmaraş'ta yapılacak çalışmaları paylaşan Bakan Murat Kurum, “Onikişubat ilçemizin Altınova ve Hayrullah mahallelerinde sözler vermiştik. Her iki mahallemizde de çalışmalarımıza başladık. Altınova'da uydu kent kurmayı planlıyoruz. Şu anda 1.507 konutumuzun inşaatına başladık. Kalan 6 bin 493 konutu da 20 Kasım'a kadar ihalesini tamamlayıp, yapımına başlayacağız” dedi. Bakan Kurum, Toptancılar Sitesi'nin de ihalesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.Bakan Kurum, Kapalı Çarşı'da 140 dükkanın ihalesinin önümüzdeki hafta yapılacağını belirterek, “Bir sonraki ziyaretimizde inşallah çarşının yapım törenini başlatacağız. İsadivanlı Mahallemizde 1003 konut ve 159 işyerimizin ihalesini 4 Kasım'da yapıp, inşasına başlayacağız. Demirciler Çarşı'mız için de bir söz vermiştik. 26 Kasım'da ihalesini yapacak, Demirciler Çarşı'mızı da restore edeceğiz” diye konuştu.Doğukent Mahallesi'nde Emlak Konut eliyle 4 etap halinde proje çalışması yaptıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “İlk 3 etapta toplam 4 bin 240 konut ve işyeri üretiyoruz. 1. etabın ihalesini tamamladık, bugün 464 konut ve 36 işyerimizin temelini atıyoruz” dedi. Bakan Kurum, Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüd Raporuna ilişkin de bilgi verdi: Raporumuzu bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda tamamladık. Kahramanmaraş'taki tüm fayları inceledik. Fayların bazılarında deprem üretme potansiyeli gördük, bazılarında görmedik. Sonuç olarak; belediyelerimiz yerleşime uygunluk durumlarını göz önüne alarak imar planlarını düzenleyecek.“Deprem bölgesinin yüzü gülene kadar buradan ayrılmayacağız” diyen Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı: Sorumluluk sahibi herkesten ricamızdır. Bir an önce herkes deprem bölgesiyle ilgili hesapları bir kenara bırakmalıdır. Siyasi hırslarını rafa kaldırmalıdır. Nasıl 6 Şubat'ta bir ve beraber olduysak, şimdi de vakit, deprem bölgesini ayağa kaldırma vaktidir. Cumhurbaşkanımız, bize sadece Bakanlığı emanet etmedi. Deprem bölgesindeki her bir kardeşimizi, şehirlerimizi bize emanet etti. Şehitlerimizin aileleri bize emanet edildi. Biz bu emanet şuuru ile çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışacağız. Depremzede kardeşlerimizin ellerini ilk günden daha sıkı tutacağız.