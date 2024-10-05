CHP’li Belediyede bir akraba skandalı daha! Aile şirketinin yeni üyeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde eş, dost ve akraba atamaları son hızla devam ediyor. Daha önce yakınlarına yaptığı kıyakla gündeme gelen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, şimdi de dayısının oğlu Hüseyin Pastal’ı Belediyede Koordinatör yaptığı, Pastal’ın eşini ise Belediyenin kütüphanesinde işe aldığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de yerel seçimlerin ardından Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın, henüz Başkanlığının ilk ayında, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı ve CHP İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K'yi işe almıştı. Çok sayıda CHP'li ismin yakınlarını da işe aldığı iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Akın bir skandala daha imza attı. CHP'li Akın'ın, önce öz dayısının oğlu olan Hüseyin Pastal'ı ve geçtiğimiz günlerde ise Hüseyin Pastal'ın eşini Belediyede işe aldığı ortaya çıktı.CHP'li Ahmet Akın, öz dayısının oğlu Hüseyin Pastal'ı, kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştirerek oda tahsis etti. Personel A.Ş üzerinden düz işçi olarak işe aldığı dayıoğluna bir de oda tahsis eden CHP'li Akın, Hüseyin Pastal'ı Belediyede 'Koordinatör' olarak görevlendirdi. Hüseyin Pastal'ın her sabah mesai başlangıcında Belediyenin kapısına sandalye çekip oturduğu ve işe gelen personelin geç kalıp kalmadığını kontrol ettiği öne sürüldü.DAYIOĞLUNUN EŞİNİ DE İŞE ALDIÖz dayısının oğluna ballı atama yapan CHP'li Başkan Ahmet Akın bununla da yetinmedi. Dayıoğlu Hüseyin Pastal'ın eşini de, geçtiğimiz günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kütüphanede işe aldığı ortaya çıktı.