Lübnan'da İsrail’in dünkü saldırıları sonrası bilanço: 23 ölü, 93 yaralı

İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde dün düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, saldırıların Nataba, Bekaa, Baalbek-Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeyindeki köylere düzenlendiği kaydedildi.Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ateşkes için baskı yapılması çağrısında bulundu.Mikati, ABD ve Fransa'nın ateşkes için gösterdikleri çabaları desteklediğini belirtti.