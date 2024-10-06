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Beyaz Gazete
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Lübnan'da İsrail’in dünkü saldırıları sonrası bilanço: 23 ölü, 93 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Lübnan'da İsrail’in dünkü saldırıları sonrası bilanço: 23 ölü, 93 yaralı
Ekleme: 6.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 6.10.2024 - 13:45 / Editör: Edin Uslu
Lübnan'da İsrail’in dünkü saldırıları sonrası bilanço: 23 ölü, 93 yaralı
İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde dün düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, saldırıların Nataba, Bekaa, Baalbek-Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeyindeki köylere düzenlendiği kaydedildi.


'ATEŞKES' BASKISI
Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ateşkes için baskı yapılması çağrısında bulundu.
Mikati, ABD ve Fransa'nın ateşkes için gösterdikleri çabaları desteklediğini belirtti.

Lübnan'da İsrail’in dünkü saldırıları sonrası bilanço: 23 ölü, 93 yaralı