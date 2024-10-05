Keçiören Belediyesi’nde ilginç tiyatro! CHP’li Başkan kendi imzaladığı zam teklifini reddetti

Keçiören Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında trajikomik bir olay yaşandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ücret tarifesinde değişiklik yapılması hakkında başkanlık teklifi Başkan Mesut Özarslan tarafından reddedildi. Özarslan'ın isteği üzerine kurs ücretlerine yönelik tam teklifi kabul edilmedi. Ancak zam teklifinin yine Mesut Özarslan'ın imzası ile meclise sunulduğu ortaya çıktı. AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal paylaştığı belgeyle gerçeği ortaya çıkarttı.Mesut Özarslan'ın 'Eski fiyat 330 TL, yeni fiyatı 750. Pilates 330'dan 750 TL'ye. Ya biz burada ne artırıyoruz? Sebebi ne? Millet nasıl faydalansın? Zaten millet kıt kanaat geçiniyor. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Kalsın aynı fiyat. Bu nedir ya? Bırakın vallahi gerek yok. Biraz da halka sübvanse edelim. Reddini teklif ediyorum. Reddilmiştir' ifadeleri editlenerek CHP'ye yakın sosyal medya hesaplarından servis edildi.Özarslan'ın zam teklifini reddettiği anların gündem olmasının ardından AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal, zam teklifinin belgesini paylaşarak zam teklifini gündeme getirenin de reddedenin de belediye olduğunu söyledi.Ünal, 'Meclise gelen başkanlık yazıları mevcut müdürlüğün talebiyle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı'nın görmesi ve sonrasında belediye başkanına sunulmasıyla gelir. Belediye başkanı olur vermeden başkanlık yazısı meclise inmez. Meclise başkanlık yazısı olarak inen bir evrakın mecliste reddedilmesi veyahut da mecliste başkan tarafından reddedilmesi çok komik. Başlangıçta meclise gelmeden de arkadaşlara bu süre zam yapmıyoruz deyip iş kapatabilirsin ama meclise sen sevk ediyorsan orada da ya nereden çıktı bu diyorsan ya sen Keçiören'deki çalışmaları takip etmiyorsun ya da bir şov amaçlı iş yapıyorsun demektir.Yani burada Keçiören'in maalesef acınacak haline şu an biz gülüyoruz. Maalesef belediye başkanı hala Keçiören'e gelebilmiş değil. Keçiören'de değil. Ruhen de değil, bedenen de değil maalesef. Bunu meclise sen sunuyorsun sonrada kürsü de bir tiyatro sergileyip kendi fonladığın sosyal medya hesaplarından paylaştırıyorsun. Bu çok acınası bir durum.Belediye Başkanı, Mansur Bey ile il il geziyorlar. Yani belediyeye uğradıkları yok. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi sahipsiz. Maalesef bu dönemde şu an Keçiören sahipsiz. Keçiören'de çöpler hala meydanlarda. Keçiören günden güne kötüye gidiyor. Belediye Başkanı'nın da belediyeden haberi yok göründüğü üzere.'' Şeklinde konuştu.