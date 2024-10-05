Lübnan yerle bir! İnsanlık sürgünde: İsrail 'Katlet-İşgal et' vahşetini Lübnan'da uygulamaya çalışıyor

Gazze'yi 1 yıldır sürdürdüğü sistematik soykırım planıyla dünyanın en büyük mezarlığına çeviren siyonist İsrail rejimi Lübnan'da bire bir aynı yöntemleri kullanarak katliamlarını sürdürüyor.İsrail Beyrut'ta önceki akşam Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Safiyeddin'i hedef aldığı saldırılarda bir gecede 73 ton bomba yağdırdı. İsrail, Beyrut'ta drone'lar uçurarak tahliye emirleri yağdırdığı sivillerin kaçış yollarını vuruyor.Bu sinsi planla Gazze'de de binlerce kişi katledildi. Gazze'deki sistematik katliam planının bir diğer kilit ayağı da bölgede yaşamın tüm izlerini silmek. Bunun için hastaneleri, okulları bombalayan İsrail önceki akşam Lübnan'da bir hastanenin 5 metre ötesine saldırı düzenledi.Lübnan'da şu ana kadar 28 sağlık çalışanı öldürüldü. 37 sağlık tesisi kapatıldı. Beyrut'ta 3 hastane, personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kaldı. Kara harekâtıyla da ülkeyi işgal planlarını bir kademe daha ileriye taşıyan İsrail 1 milyon 200 bin sivili yerlerinden etti.Bugüne kadar 100 bin kişi Suriye'ye geçti. İsrail sivillerin Suriye'ye kaçış yollarından birini de bombaladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere 1974 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail saldırıları 'Ortadoğu'nun Paris'i' denilen Beyrut'u yüzlerce binanın yıkıldığı bir enkaz alanına çevirirken siviller sırtlarında battaniye, ellerinde bavullar, kucaklarında ise küçücük çocuklarla belirsizliğe doğru yollara düştü.İsrail Ordusu'nun karadan sızmaya çalıştığı Lübnan'ın sınır bölgelerinde çatışmalar yoğunlaşırken Hizbullah yetkilisi Muhammed Afifi, 'Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var' dedi. İsrail'in ölen askerlerine ilişkin haberleri duyurmadığını belirten Afifi, 'Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde' diye konuştu. İsrail'in kara saldırılarını genişletmeye çalıştığı ancak Hizbullah'ın güçlü direnişi karşısında 2 km'den daha öteye geçemediği öğrenildi.İsmi Ali Abdullah... Henüz 3 yaşında... Minik yavru, katil İsrail'in tehditleri nedeniyle evini terk eden Suriye Türkmeni bir ailenin çocuğu... Ama çocuk her yerde çocuk.Ailesiyle Şehitler Meydanı'nda zor şartlar altında yaşayan Ali, hiçbir şeyden habersiz diğer yaşıtlarıyla birlikte oyun oynuyor.