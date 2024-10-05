CHP’li meclis üyesine ballı imar kıyağı! 10 milyon TL’lik tarla 100 milyon TL’lik sanayi arsasına dönüştü

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, CHP meclis üyesi Nazan Erşahin'in tarla vasfındaki 15 dönümlük arazisini belediye meclisi kararıyla sanayi alanı ilan etti. Yapılan imar planı değişikliği ile CHP'li Erşahin'in arsasında 90 milyon TL değer artışı yaşandı.Söz konusu imar planı değişikliği talebi, önce arsanın bulunduğu CHP'li Tepebaşı belediye meclisine sunuldu. Talep Tepebaşı belediye meclisi talebi oyçokluğuyla kabul edilerek incelenmek ve tetkik edilmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi.Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen talep AK Parti'nin karşı oylarına rağmen CHP'nin oyçokluğuyla kabul edildi.Yapılan plan değişiklikleri ile statüsü tarla olan Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi 11327 ada ve 1, 53, 52, 56 parsel numaralı statüsü tarla olan toplam 15 dönüm büyüklüğündeki arsa sanayi alanı oldu. İmar değişikliği öncesi 10 milyon lira piyasa değeri bulunan arsanın yapılan değişiklik sonrası bölge piyasa fiyatları baz alınarak 100 milyon lira değere ulaştığı tahmin ediliyor.Arsa için belediye meclisine sunulan imar planı değişikliği talebi, Erşahin adına vekâleten yapıldı. Talebin bizzat CHP'li meclis üyesi tarafından değil de avukatı tarafından yapılması, etik olmayan durumun gizlenmesi olarak değerlendirildi. Öte yandan aynı talebin CHP'li eski başkan Yılmaz Büyükerşen döneminde reddedildiği öğrenildi.