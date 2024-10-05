FETÖ’yü ölüm korkusu sardı! Hasta bezi bile çöpe atılmıyor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ilerleyen hastalığı, örgütte paniğe neden oldu. Örgüt içinden edinilen bilgileye göre ileri seviye demans hastası olan elebaşı, yanında biri olmadan hareket edemiyor, kimseyi de tanımıyor.Örgüte inananlar, Gülen'in varlığı için bağış yapmaya devam ederken, para musluğunun kesilmemesi için de örgüt üst yönetimi adeta bir tiyatro sahnesi ortaya koyuyor. Gülen'in ölmediğini kanıtlamak için örgüt ara ara video ve fotoğraf yayınlıyor. Videolarda konuşturabilmek için Gülen'e ilaç veriliyor. İlaçların etkisiyle konuşan Gülen'in gelgitleri videolarda montajla kesiliyor. Birkaç kare ile sözde iyi olduğu imajı sunulmaya çalışılıyor. Fetullah Gülen'in son paylaşılan fotoğrafı bunu kanıtlar nitelikte.FETÖ elebaşı Gülen'in birçok hastalığı var. Bunlardan biri demans; beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklı yaşanan hafıza kaybı. Gülen, demansın son safhasında. Yanında biri olmadan hareket edemiyor. Kimseyi tanımıyor, sıklıkla unutkanlık yaşıyor.Gülen, yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye muhtaç. Tuvalete bile gitmekten aciz. Bakımında yetişkin bezi kullanılıyor. Bu acizliği zayıflık gibi gördüğünden dolayı psikolojisi de iyice bozulmuş durumda. Kendini hep yıkılmaz gören Gülen etrafındakilere de sürekli agresif tavırlar gösteriyor. FETÖ elebaşı Gülen'e yeni ikametinde bakanlar da durumun farkında.FETÖ elebaşı Gülen'in bakımında kullanılan hasta bezleri ise örgüt üst yönetimi tarafından hastalığını saklamak için çöpe bile attırılmıyor.