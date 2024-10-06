Beyrut'ta peş peşe bombalar patladı!

İsrail Ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalardan bu yana Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını devam ettiriyor.Kuzey Lübnan'a düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadının lideri, ailesinden üç kişiyle birlikte öldürüldüğü öğrenilirken, İsrail ordusu "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yaptı.İsrail Ordusunun yaptığı uyarı mesajının ardından Beyrut'ta havaalanına yakın bölgeyi bombardıman altına aldığı öğrenildi.Şiddetli patlama seslerinin geldiği öğrenilirken İsrail Ordusunun açıklamanın hemen ardından bölgeyi ağır bombardımanla vurduğu kaydedildi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki sivillere binaları boşaltmaları ve bölgeden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulundu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1411 kişi öldü.İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.