Kadınlara müjde! Ev hanımlarına emeklilik: Devlet destekli maaş ödenecek...

Yılların hayali, gerçek oluyor...Çeşitli sebeplerden dolayı iş hayatından uzak kalan ancak evde çamaşır, bulaşık, ütü derken tam zamanlı çalışan kadınlarımıza müjde! Ev kadınları da artık 'evde çalışan kadın' statüsünde görülerek, emekli olabilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, 'Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz.' dedi.Böylelikle emeklilik hakkı 7200 prim günle sağlanacak.Yatırılacak olan isteğe bağlı sigorta priminin 6400 lira 80 kuruşluk bölümüne, 2133 lira 65 kuruş destek sağlanmış olacak.