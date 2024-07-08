Çorum’da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Çorum’da, halk otobüsü ile bir ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada halk otobüsünde bulunan 5 yolcu ile ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza 23 Nisan Ortaokulu kavşağında meydana geldi. Halk otobüsü ile ticari aracın karıştığı kazada toplam 7 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise mobese kameralarınca kaydedildi.