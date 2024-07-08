CHP tipi liyakat! Kadın çalışanlara hakaret edip ayrılmıştı: Bakın hangi belediyeye atandı?

Uzun sürenin ardından CHP yönetimine geçen Eyüpsultan Belediyesi'nde atama krizleri gün geçtikçe artıyor.CHP, kendi listelerinden Meclis'e soktuğu PKK uzantısı Dem Partili Meclis üyeleri yetmezmiş gibi bu sefer de kadın düşmanı olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve o dönem bekar kadınları da hedef alan Yeşim Meltem Şişli'yi Eyüpsultan Belediyesi'ne atadı.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'TE başörtülü bölge sorumlularına hakaret eden ve çirkin teklifte bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tüm görevlerinden istifa etmişti. Şişli'nin hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti.

Şişli göreve başladıktan sonra tarihte benzeri görülmemiş bir mobbing uygulamasını devreye soktu. İSMEK'te görevli tüm bölge sorumlularını tazminatsız işten çıkardı. Böşürtülü bölge sorumlularını toplayıp, 'Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak, kokuyorsunuz da, ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız' diyerek aşağılayıp hakaret etti. Bunun ardından ise akla gelinmeyecek mobbingler uygulamaya başladı. En son İSPER bünyesinde bir disiplin kurulu oluşturdu. En azı 10 yıldır çalışan olan bölge sorumlularını tazminatsız olarak işten çıkardı.



CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMİŞTİ



Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendi yeğenini İBB bünyesinde bir şirkete iş başvurusunda bulunduğunu ve kendisinin de ona referans olmasını istediğini, ayrıca istenilirse üniversite diploması olmadığı halde sahte bir diploma hazırlatarak sunabileceğini söylediğini ortaya çıkmıştı. Şişli'nin ayrıca bu sözlerinin devamında, 'Tabii bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın diploması sorgulanırken olmayan üniversite diplomasının insanlar CV'ye ekleyebilir' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iftira attığı öne sürülmüştü.







BEKARLARI HEDEF ALMIŞTI



CHP, İBB'yi devraldıktan sonra Yeşim Meltem Şişli, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz ayında göreve başlayan Şişli'nin ilk işi İSMEK bölge yöneticileri ile toplantı yapmak oldu.CHP'li Şişli'nin bekar kadınlara yönelik kullandığı çirkin ifadeleri anlattı. Kadın personel maruz kaldıkları baskıyı şu ifadelerle dile getirdi: 'İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, göreve geldikten kısa süre sonra benim de aralarında bulunduğum 20 kadın İSMEK bölge yöneticileriyle bir toplantı düzenledi.'



SKANDAL SÖZLER



'Toplantı esnasında kaçımızın evli kaçımızın bekar olduğunu sordu. Bekar olan kadınlar el kaldırdı. Şişli toplantıda yer alan erkek müdüre dönerek, 'Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar...' cümlesini kurdu.' Şişli'nin kullanıdığı cümle karşısında içeride bulunan tüm kadınların ne diyeceğini bilemediğini ifade eden mağdur kadın, 'Bu çirkin ithamı bir kadının bir başka kadına nasıl söylediğini bilemiyoruz. Bizim ahlak ve namusumuza dil uzatmaktır' dedi. Toplantıya katılan 2 yönetici daha Şişli'nin çirkin ifadeler kullandığını doğruladı.



BAŞÖRTÜSÜNE DİL UZATTI



Şişli'nin başörtüsüne ilişkin de konuşma yaptığı ifade edildi. Mağdur kadın, 'Toplantı devam ederken Şişli hakaretlerine ara vermeden devam ediyordu. Eğitim düzeylerimiz ve aldığımız ücretlerle alay eden Şişli, bu da yetmezmiş gibi başörtümüze de laf söyledi. Başörtülü olduğumuz için 'Siz başörtülerinizle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur' cümlesini kullandı' şeklinde konuştu. Yapılan toplantı sonrasında Maltepe Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü'nden Erkan Duyar'un İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nde göreve başladığı ifade edildi. Duyar'ın da kadın personele sürekli hakaretler ettiği öne sürüldü.