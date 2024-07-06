Havacılıkta yeni düzenlemeler: Bunu yaptırmayan yolcular artık uçağa binemeyecek!

Ulaştırma alanında yolcuların aranmasına yasal altyapının oluşturulması dahil birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, tüm yolcular havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edilecek, aranacak. Ancak teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu kendisi ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına bindirilmeyecek. Havacılık güvenlik tedbirleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilecek. Özel güvenlik görevlileri, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden genel kolluk gözetiminde havacılık tesislerine girişte, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek.Güvenlik sistemi veya cihazlarla yapılan kontrol sırasında bagaj, kargo ve diğer mallar, havacılık güvenliğinin ihlal edileceği şüphesinin ortaya çıkması durumunda, yolcusu veya sahibi olmaksızın özel güvenlik görevlileri tarafından teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile aranabilecek; açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler emanete alınabilecek.Havaalanlarının çevresinde, hava trafiğini ve seyrüsefer yardımcı cihazlarını engelleyecek ve havacılık emniyetini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek yükseklikte bina, yapı yapılması, direk dikilmesi ve yaban hayatının oluşmasına veya gelişmesine sebebiyet vererek havacılık emniyetini tehlikeye sokacağı değerlendirilen tesislerin kurulması yasaklanacak. Böyle konumda var olan bina ve tesisler kaldırılacak.İnsansız hava araçlarının uçurulmasına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre ruhsatsız İHA uçuranlar 60 bin lira, izinsiz paraşütle atlama yapanlar da 500 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.