Altın rekora koşuyor! İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrilmişti.ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam 206 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Raporun açıklanmasının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı.Serbest piyasada gram altın 2 bin 509 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin132 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 6 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.509,16Satış 2.509,73Alış 4.049,00Satış 4.132,00Alış 8.122,00Satış 8.256,00Alış 16.220,00Satış 16.461,00Alış 2.390,92Satış 2.391,76