Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

5 Temmuz 2024 itibarıyla altın fiyatları, hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü ve ekonomik belirsizlikler döneminde yoğun ilgi gösterdiği bir değerli metal olarak önemini koruyor. İşte 5 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları yakından takip ediliyor. Günün güncel altın fiyatları, hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda dikkat çekici seviyelerde işlem görüyor. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi, altın fiyatlarının gelecekte de değer kazanabileceği beklentilerini artırıyor. Uluslararası piyasalarda, ons altının fiyatı 2,363.84 dolar seviyesinde işlem görüyor.Gram altının alış fiyatı 2,483 TL, satış fiyatı ise 2,484 TL civarında seyrediyor.: Çeyrek altının alış fiyatı 4,017 TL, satış fiyatı 4,084 TL olarak işlem görüyor.: Cumhuriyet altını, 16,093 TL alış ve 16,274 TL satış fiyatıyla piyasada yerini alıyor​.