Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken yıllık ise yüzde 71,60 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından piyasalar hareketlendi.Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 362 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 2,3 artarak 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2 bin 467 TL'den, çeyrek altın 4 bin 074 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 4 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.467,58Satış 2.467,95Alış 4.006,00Satış 4.075,00Alış 8.037,00Satış 8.142,00Alış 16.049,00Satış 16.234,00Alış 2.357,91Satış 2.358,31