Mansur Yavaş’ın SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarına AK Parti’den yalanlama

SGK'YA olan borcu için devletten yapılandırma talep eden Mansur Yavaş'ın 2023 yılında yapılandırmadan faydalandığı ama ilk taksitini bile ödemediği için yapılandırma dosyasının iptal olduğu ortaya çıktı.Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin CHP'li belediyeler olduğunu ve ilk sırada 5.7 Milyar TL borç ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu açıklamıştı.Bunun üzerine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenlenmiş, ABB' ye ait borçlar ve hizmet fiyatları ile ilgili açıklamalar yapılmıştı.Söz konusu açıklamaların ve kamuoyuna açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından bugün bir basın toplantısı düzenlendi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın;''ABB'nin iflasa doğru sürüklenmesinin Bakanlık tarafından tescillenmesinin ardından, Mansur Yavaş ilk defa, bu kadar çaresiz, bu kadar öfkeli ve bu kadar panik halinde kamuoyu önünde hesap vermek zorunda kalmıştır. Yaşanan irtifa kaybının ardından yalan yanlış bir çok bilgi ile kamuoyunda algı oluşturmaya çalışmış doğruları manipüle etmiştir.''''Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2019-2024 yılları arasında 12 defa toplamda 31.971.041.709,73 TL borçlanma yetkisi vermiştir. Buna rağmen Mansur Yavaş 5 yıl boyunca engelleniyoruz edebiyatı yapmış ve halen aynı edebiyata devam etmektedir.Kaldı ki, 5 yılda 32 Milyar borçlanma yetkisinin yanında 20 Milyar Liralık gayrimenkul satmış, bu gayrimenkullerin satış yetkisi kararlarının tamamı geçtiğimiz 5 yılda oy birliği ile alınmıştır.5 yılda 32 Milyar borçlanma yetkisi, 20 Milyar satış yetkisi aldığınız halde, halen daha engellediler, çalıştırmadılar gibi yalan beyanlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye utanmıyor musunuz ?''''Mansur yavaş ulaşım fiyatlarıyla ilgili de gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulundu. Bizden önce EGO bilet fiyatlarının 1 dolar olduğunu şimdiyse 0.45 dolar yani 15 lira olduğunu beyan etti. Fakat 8 nisan 2019 tarihinde Mansur yavaş göreve geldiğinde EGO bilet fiyatı 2.5 TL idi. O dönemin dolar kurunun 6.28 olduğunu düşündüğümüzde EGO bilet fiyatı 0.40 dolardı. Son yaptığınız %40 zam ardından bilet fiyatları 21 lira oldu. Dolar bazında değerlendirdiğimizde ise şuan bir EGO bileti 0.64 dolar.Hangi verilere göre nasıl bir hesap yaptınız bilmiyorum, ancak ulaşımı ucuzlatma vaadiyle geldiniz şimdi hesap ortada. Ankara Türkiye'nin en pahalı 3. ulaşımı konumuna geldi. Tüm bu gerçekler ortadayken yalan bilgilerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye utanmıyor musunuz ?''Mansur Yavaş, bizden önce suyun metreküpünü 1,6 dolardan sattılar, şimdi biz 0,73 dolardan satıyoruz dedi. Mansur Yavaş'ın Belediyeyi devraldığı 8 Nisan 2019 tarihinde suyun metreküp fiyatı 5TL idi. Aynı tarihte dolar kurunun 6.28TL olduğunu düşündüğümüzde suyun m3 satış fiyatı 0.79 dolardı. Aski'nin resmi sitesinde yayınlanan en düşük fiyat tarifesinde bile Mansur Yavaş'ın belirttiği gibi 24 liraya bir tarife bulunmamaktadır.Temmuz 2024 Aski tarifesi:0-15 m3 arası 25,08TL / 0,76$16-30 m3 arası 35,13TL / 1,08$30 m3 üzeri 45,42TL / 1,37$Bu veriler doğrultusunda ortalama su satış fiyatı 35 Lira'dır yani güncel dolar kuruyla ise 1,08 dolardır. Göreve geldiğinizde Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan Ankara'da bugün Ülkenin en pahalı su tarifelerinden bir tanesi uygulanmaktadır.Tüm bu yalanların ardından, açık ve net bir gerçek vardır. Mansur Yavaş göreve geldiğinde 225 milyon TL olan Ankara Büyükşehir Belediyesi sigorta prim borcu 25.5 kat artışla 5.7 milyar lira olmuştur. ABB basiretsiz, beceriksiz, liyakatsiz kadrolarla iflasa doğru sürüklenmektedir.12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı alacaklılarların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile bu talep ettiğiniz yapılandırma yapılabilirdi. Zaten bununla ilgili talepte bulunarak yapılandırmadan da yararlandınız. İlk taksit ödenmemesi ardından yapılandırma dosyaları iptal olmuş, belediye şirketleri bu haktan yararlanamamamıştır. Bu yaklaşım kamu zararına da neden olmuştur.