İnstagram'a yepyeni özellik! Kullanıcılar ekran başına

Instagram, ABD'deki tüm kullanıcılarına sunulan yeni bir özellik ile sosyal medya deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.Instagram'ın AI Studio özelliği, sosyal medya pazarlamasında yeni bir dönem başlatıyor.Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık kendi yapay zeka destekli sohbet botlarını oluşturabilecekler.Bu özellik sayesinde markalar ve kullanıcılar, daha etkili, verimli ve kişiselleştirilmiş bir sosyal medya deneyimi yaşayacaklar.Kullanıcılar, oluşturacakları sohbet botları ile diğer insanların, 'kendileriyle konuşmasını' sağlayabilecek.AI Studio, oluşturulacak sohbet botlarının özelleştirilmesine de imkân tanıyacak. Kullanıcılar, oluşturacakları sohbet botlarının neleri konuşup neleri konuşmayacaklarını veya uzmanlık alanlarını kendileri seçebilecek.Yapay zekâ destekli sohbet botunun ne tür hesaplarla etkileşime gireceği de önceden belirlenebilecek.Meta, yeni özelliğinin ABD dışına ne zaman çıkacağına ilişkin bir açıklama yapmasa da sohbet botlarının çok yakında küresel çapta kullanıma sunulması bekleniyor.