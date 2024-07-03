Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altında düşüş sürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 327 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 2,7 azalarak 2 milyon 420 bin geriledi.Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.439,22 'den, çeyrek altın ise 4.049,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 3 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.439,31Satış 2.439,55Alış 3.981,00Satış 4.048,00Alış 7.987,00Satış 8.088,00Alış 15.948,00Satış 16.126,00Alış 2.332,59Satış 2.332,89