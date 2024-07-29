Tesla'dan önemli uyarı: Şarj ederken ıslak havlu kullanmayın

Bazı Tesla sahipleri, güneşli ve sıcak günlerde sistemi kandırarak bir Supercharger istasyonundan daha fazla güç alabileceklerini ve kontör yükleme sırasında birkaç dakika daha fazla tasarruf edebileceklerini keşfetti.Kullanıcılardan alınan bilgiye göre, şarj kablosu sapının üzerine ıslak bir bez parçası koymak, şarj süresini kısaltıyor.Özellikle güneşin doğrudan şarj kablosuna vurduğu ve sıcaklığı yükselttiği sıcak bir günde, bu çözümün işe yaradığı söyleniyor.Eski V2 Supercharger istasyonlarında aktif olarak soğutulan kablolar olmadığından, çok hızlı bir şekilde ısınabiliyor.Sonuç olarak, sapın içindeki sensör, şarj cihazına güvenli bir sıcaklığı korumak için şarj hızını düşürmesini söylüyor.Bununla birlikte, sapın üzerine ıslak bir havlu koymak, onu güneş ışığından koruyor ve daha düşük bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Böylece otomobiller daha hızlı şarj edilebiliyor.Tesla, araç sahiplerini şarj sürecini hızlandırmak için Supercharger konektörünün etrafına ıslak havlu sarmamaları konusunda uyardı. Şirkete göre bu son derece tehlikeli ve ağır sonuçlar doğurabilir.Şirket, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Supercharger kablosunun tutamacına ıslak bez sarmak şarj oranlarını artırmaz ve sıcaklık sensörlerine müdahale ederek aşırı ısınma veya hasar riski oluşturur.Sistemlerimizin düzgün çalışabilmesi ve gerçek şarj sorunlarını tespit edebilmesi için lütfen bunu yapmaktan kaçının.