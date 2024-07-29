Beklenenden fazla ilgi gördü: Üretimi artacak

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Galaxy Z Fold 5 modelini tanıtan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, şimdi de Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini görücüye çıkardı.Ayrıca şirket, katlanabilir telefonlarıyla birlikte 'Galaxy Ring' adı verilen bir de akıllı yüzük tanıttı.Samsung'un yeni ürünü Galaxy Ring, tıpkı akıllı saatler gibi sürekli olarak sağlık durumunu takip edebiliyor.Ayrıca akıllı yüzük, uyku aktivitesini ve nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebiliyor.Tek şarjda 7 gün kullanılabilen akıllı yüzük, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü ve beklentileri aştı.Gelen bilgilere göre Samsung, yüzüğün üretimini yüzde 50 artırmaya karar verdi.Kullanıcıların parmak ölçülerine göre satın alabilecekleri Galaxy Ring, 399 dolar fiyat etiketiyle mağazalardaki yerini aldı.Samsung'un akıllı yüzüğünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.Etiketler Samsung yüzük teknoloji