Apple'dan dikkat çeken karar! O özellik ertelendi

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), iOS 18 ile birlikte birçok yeni özellik tanıtıldı.Yeni özelliklerin en dikkat çekici olanı ise iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri oldu. Apple Intelligence (AI) olarak adlandırılan yapay zekâ özelliklerinin eylül ayında yayınlanacak olan iOS 18 güncellemesiyle telefonlara ulaşması bekleniyordu.Gelen bilgilere göre Apple, yapay zekâ özelliklerini iPhone'lara beklenenden biraz daha geç getirecek.Şirket, eylüldeki ilk iOS 18 sürümünde değil, ekimde sunulacak iOS 18.1 ile bu özellikleri kullanıcılarına sunacak.Bu nedenle, iPhone 16 direkt yapay zekâ özellikleriyle satışa sunulmayacak. Kullanıcılar, bir ay daha beklemek zorunda kalacak.Şirketin bu kısa süreli erteleme kararının nedeni ise yapay zekâ özelliklerindeki hataları düzeltmek olduğu söyleniyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulacak yapay zeka özellikleri, gelecekte ücretli abonelik paketi halinde kullanıma sunulabilir.Gelen bilgilere göre şirket, söz konusu özellikleri ücretli ve ücretsiz pakete çevirecek. Ücretsiz pakette, bu özellikler sadece sınırlı olarak kullanılabilecek.Yapay zeka özelliklerinden tam olarak faydalanmak isteyen iPhone kullanıcılarının ödeme yapması gerekecek.