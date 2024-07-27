AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e sert tepki! 'Yalan konuşmaktadır!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçek yüzünü gözler önüne serdi.Dağ, Özel'e çok sert tepki gösterdi.İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır.Sn. Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır.Üstelik bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır.Bununla da kalınmamış, “Örnek kentsel dönüşüm projesi” diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan iki milyar lira, buharlaşmıştır.CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu iki milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını, belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır.' ifadelerini kullandı.Özgür Özel, Gemlik'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada 'İzmir'de İstanbul'da kentsel dönüşüm için yurtdışından bulduğumuz yabancı kredileri dahi onaylamayanlar nasıl bir partizanlığın, nasıl 'aman bunlar bir iş yapartsa, vatandaşın gönlünde zaten yer ettiler, başarılı belediyelerde Türkiye'nin birinci partisi oldular, bunu sürdürürlerse bu bizim için tehdit' diyerek yurtdışından bulduğumuz paraları onaylamıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.