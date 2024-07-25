Üniversite adayları dikkat! Tercih dönemi başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih dönemi bugün başlarken, tercih süreci ise 2 Ağustos'ta sona erecek.
Binlerce öğrenci, hayal ettikleri üniversiteye yerleşmek için zorlu geçen bir süreci geride bırakmaya hazırlanıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döken adaylar, sonuçların 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından bugün de tercihlerini yapmaya başladı.
Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.
Kılavuz yarın yayınlanacak
Tercih işlemleri "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayınlanacak.
Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döken adaylar, sonuçların 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından bugün de tercihlerini yapmaya başladı.
Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.
Kılavuz yarın yayınlanacak
Tercih işlemleri "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayınlanacak.
Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.