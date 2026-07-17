Oktay Kaynarca İtiraf Var

Oktay Kaynarca, yıllar önce rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Süleyman Çakır' karakteriyle dizi tarihine damga vurdu. Oynadığı karakter her sene 8 Nisan'da anılan Kaynarca, samimi açıklamalar yaptı.Oktay Kaynarca, “Murat Yeter'le Folk Sohbetleri” programına konuk oldu. Oyuncu, “Kurtlar Vadisi”nde canlandırdığı Süleyman Çakır'ın halen unutulmadığını ve 8 Nisan 2004'ten bu yana her ölüm yıldönümünde sosyal medyada yeniden gündeme geldiğini, gıyabında cenaze namazları kılınıp helva dağıtıldığını söyledi.Yıllar geçmesine rağmen karaktere olan bağlılık karşısında şaşkın olduğunu söyleyen Kaynarca, “8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum.” dedi.6 ay işçi olarak çalıştığını belirten Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: “Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim. Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda ‘Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular. Allah'tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim.”