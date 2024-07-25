NASA duyurdu: Uzaya ilk kez...

NASA'nın, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrindeki Glenn Araştırma Merkezi ekibi, optik ya da lazer iletişim teknolojisi kullanarak ilk kez bir uçaktan Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4K video görüntüsü aktardı.NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, 'Bu başarı, Artemis görevleri sırasında Ay'daki astronotların canlı video görüntülerini sağlayabilecek yeni teknoloji üzerinde yapılan bir dizi testin bir parçasıdır.' denildi.NASA'da görev yapan ekipler, uzaya bilgi gönderme ve uzaydan bilgi alma işlemlerini radyo dalgaları kullanarak yapıyor. Ancak lazer iletişim teknolojisi, kızılötesi ışık sayesinde radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha hızlı veri iletimini mümkün kılıyor. Peki NASA bu tarihi başarıya nasıl imza attı?NASA'dan gelen bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ve NASA'nın Küçük İşletme İnovasyon Araştırma Programı ile birlikte çalışan Glenn mühendisleri, Pilatus PC-12 uçağının gövdesine geçici olarak taşınabilir bir lazer terminali kurdu.Daha sonra Erie Gölü üzerinde uçarak uçaktan Cleveland'daki bir optik yer istasyonuna veri gönderildi. Bu veri, Dünya üzerindeki bir ağ üzerinden NASA'nın Las Cruces, New Mexico'daki White Sands Test Tesisi'ne gönderildi ve burada bilim insanları veriyi kızılötesi ışık sinyalleri kullanarak iletti.Sinyaller Dünya'dan yaklaşık 35 bin kilometre uzağa, yörüngedeki deneysel bir platform olan NASA'nın Lazer İletişim Röle Demonstrasyonu'na (LCRD) gitti. LCRD daha sonra sinyalleri yörüngedeki laboratuvara monte edilen ILLUMA-T (Integrated LCRD LEO User Modem and Amplifier Terminal) yüküne aktardı. Bu yük de verileri Dünya'ya geri gönderdi.Deneyler sırasında, Glenn'de geliştirilen yeni bir sistem olan Yüksek Hızda Gecikme Toleranslı Ağ (HDTN), sinyalin bulut örtüsüne daha etkili bir şekilde nüfuz etmesine yardımcı oldu.Glenn'deki HDTN projesinin baş araştırmacısı Dr. Daniel Raible, 'Bu deneyler muazzam bir başarı' dedi ve ekledi:'Artemis misyonundaki astronotlarımız için HD video konferans gibi mürettebat sağlığı ve faaliyet koordinasyonu için önemli olacak yetenekleri sağlamak için artık uzay istasyonuna 4K HD video akışı başarısını geliştirebiliriz.'Her uçuş testinden sonra ekip, teknolojilerinin işlevselliğini sürekli olarak geliştirdi. Uzay teknolojisinin havacılık testleri genellikle sorunları yer testlerinden daha etkili bir şekilde tespit ederken, uzay testlerinden daha uygun maliyetli kılıyor.Glenn'deki uçak operasyonları şefi James Demers, 'Glenn'deki ekipler yeni fikirlerin bir laboratuarda sıkışıp kalmamasını, bu teknolojinin hepimizin hayatını iyileştirecek şekilde olgunlaştırılabilmesini sağlamak için ilgili ortamda gerçekten uçmasını sağlıyor' dedi.