AK Partili İnan'dan Tugay'a: Çiftlik Bank'ı aratmayan dolandırıcılık hikayesi

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in startını verdiği kentsel dönüşüm için kooperatif modeli çöktü. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON Şirketi protokolle ihalesiz olarak konutların yapımını devrettiği İzmir İş İnsanları Yapı Kooperatifi ile imzaladığı sözleşmeyi konutları zamanında teslim etmediği gerekçesi ile tek taraflı olarak feshetti.İzmir'de tartışmalara neden olan ve İZBETON'un garantör olarak yer aldığı kooperatif modelini eleştiren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yaşananları kamuoyunda uzun süre gündem olan Çiftlikbank olayına benzetti. İnan konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "İzmir'de Çiftlik Bank'ı, Jet Fadıl'ı aratmayan büyük bir dolandırıcılık hikayesi CHP'nin Örnekköy Kooperatifi... Failler, başroller belli. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yancıları…" ifadelerini kullandı.İnan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde; "İzmir'de Çiftlik Bank'ı, Jet Fadıl'ı aratmayan büyük bir dolandırıcılık hikayesi CHP'nin Örnekköy Kooperatifi... Failler, başroller belli. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yancıları… Mağdur? Yine maalesef İzmir... Önce İzmirlilerin parasını topladılar, inşaatları yapmadılar ve bugün kooperatifi feshettiler. Organize İşler! Sülün Osman oldu Sülün Şenol. Ya da Banker Mahir… Çakma Bakan…" ifadelerine yer verdi.