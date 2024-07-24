Sağlıkta yeni dönem! Sağlık Bakanının ajandası belli oluyor

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu'nun ajandası netleşmeye başladı. Hastaların sıkıntılarını net olarak anlatamadığı ve ilgili branşları tercih etme noktasında eksik oldukları üzerinde durulacak. Edinilen bilgiye göre yeni bakanın üzerinde çalışmak istediği konulardan biri birinci sağlık hizmetlerine öncelik vermek olacak. Bu sayede hem hastaların hastane hastane dolaşmalarının önü kesilecek hem de mevcut hastanelerin yükü azaltılacak.Hastalara aile hekimlerinin görevleri hatırlatılacak. Hekimlerin pek çok dalda uzman olduğu ve doğru teşhisi kolay şekilde koyabildiği anlatılacak. Gerektiğinde hastaneye ve ilgili branşa yönlendirebildikleri söylenecek.Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumu.2003'ten itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşümün önemli bileşenlerinden olan aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama biçimi. 2010'dan beri Türkiye genelinde uygulanan, aile hekimliği uygulaması ile Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veriliyor.Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimler ise bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirliyor.Onlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiriyor. Birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine edip hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sunulmasını destekliyor. Merkezler bölgesindeki sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlıyor.