Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 439 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 485 bin 900 lira oldu.Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2.442,35 TL'den, çeyrek altın ise 4.055,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 2 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.441,92Satış 2.442,35Alış 3.971,00Satış 4.055,00Alış 7.965,00Satış 8.101,00Alış 15.906,00Satış 16.153,00Alış 2.325,13Satış 2.325,49