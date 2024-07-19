Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Doların zayıflaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla birlikte bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı! Gram altının düşüşüşü yüzde 1'e yaklaştı.

Doların zayıflaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla birlikte bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı! Gram altının düşüşüşü yüzde 1'e yaklaştı.Bugün altın fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yok. Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.Gram altın 2,578 TLÇeyrek altın 4,210 TLYarım altın 8,446 TLCumhuriyet altını 17,517 TLONS altın 2,424 dolar