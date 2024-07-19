Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Doların zayıflaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla birlikte bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı! Gram altının düşüşüşü yüzde 1'e yaklaştı.
Doların zayıflaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla birlikte bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı! Gram altının düşüşüşü yüzde 1'e yaklaştı.
Bugün altın fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yok. Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,578 TL
Çeyrek altın 4,210 TL
Yarım altın 8,446 TL
Cumhuriyet altını 17,517 TL
ONS altın 2,424 dolar
Bugün altın fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yok. Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,578 TL
Çeyrek altın 4,210 TL
Yarım altın 8,446 TL
Cumhuriyet altını 17,517 TL
ONS altın 2,424 dolar