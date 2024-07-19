  • USD: 33,00 - 33,06
  • EURO: 35,93 - 35,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Doların zayıflaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla birlikte bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı! Gram altının düşüşüşü yüzde 1'e yaklaştı.

Ekleme: 19.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Doların zayıflaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla birlikte bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı! Gram altının düşüşüşü yüzde 1'e yaklaştı.

Bugün altın fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yok. Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.

Gram altın 2,578 TL

Çeyrek altın 4,210 TL

Yarım altın 8,446 TL

Cumhuriyet altını 17,517 TL

ONS altın 2,424 dolar