Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD'de düşük gelen enflasyon rakamları sonrasında Fed Başkanı Powell'ın "Enflasyonun yüzde 2'ye gittiğine dair daha fazla güvene sahibiz" açıklaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla altın fiyatlarında rekor serisi geldi! Gram altın bu sabah rekor seviyeyi gördü.
ABD'de düşük gelen enflasyon rakamları sonrasında Fed Başkanı Powell'ın "Enflasyonun yüzde 2'ye gittiğine dair daha fazla güvene sahibiz" açıklaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla altın fiyatlarında rekor serisi geldi!
Gram altın bu sabah gerçekleşen işlemlerde 2639 TL ile rekor kırdı!
İşte rekor sonrası son fiyatlar...
Gram altın 2,622 TL
Çeyrek altın 4,246 TL
Yarım altın 8,518 TL
Cumhuriyet altını 17,253 TL
ONS altın 2,471 dolar
Gram altın bu sabah gerçekleşen işlemlerde 2639 TL ile rekor kırdı!
İşte rekor sonrası son fiyatlar...
Gram altın 2,622 TL
Çeyrek altın 4,246 TL
Yarım altın 8,518 TL
Cumhuriyet altını 17,253 TL
ONS altın 2,471 dolar