Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'de düşük gelen enflasyon rakamları sonrasında Fed Başkanı Powell'ın "Enflasyonun yüzde 2'ye gittiğine dair daha fazla güvene sahibiz" açıklaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla altın fiyatlarında rekor serisi geldi! Gram altın bu sabah rekor seviyeyi gördü.

ABD'de düşük gelen enflasyon rakamları sonrasında Fed Başkanı Powell'ın "Enflasyonun yüzde 2'ye gittiğine dair daha fazla güvene sahibiz" açıklaması ve Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla altın fiyatlarında rekor serisi geldi!Gram altın bu sabah gerçekleşen işlemlerde 2639 TL ile rekor kırdı!İşte rekor sonrası son fiyatlar...Gram altın 2,622 TLÇeyrek altın 4,246 TLYarım altın 8,518 TLCumhuriyet altını 17,253 TLONS altın 2,471 dolar