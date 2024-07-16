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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 16.07.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltıTerörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

5 şüpheli belirlendi

Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi olan 5 şüpheli belirlendi.

Operasyon düzenlendi

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Gözaltına alındılar

Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.