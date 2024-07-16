Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
5 şüpheli belirlendi
Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi olan 5 şüpheli belirlendi.
Operasyon düzenlendi
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alındılar
Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
5 şüpheli belirlendi
Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi olan 5 şüpheli belirlendi.
Operasyon düzenlendi
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alındılar
Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.