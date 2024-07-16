Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi olan 5 şüpheli belirlendi.Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.